Boutin et Girard sur le podium du 1000 m à Séoul

Les Québécois Kim Boutin et Samuel Girard ont chacun récolté une médaille sur 1000 m dimanche à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l'ISU, à Séoul, en Corée du Sud.

Boutin est parvenue à mettre la main sur la médaille d'argent. Elle a complété la distance en 1 min 32 s 662/1000, tout juste derrière la Sud-Coréenne Min Jeong Choi (1:32,402).

Il s'agit d'une deuxième médaille pour la Sherbrookoise à Séoul. Elle avait gagné le bronze au 1500 m la veille.

L'athlète de 22 ans a dû travailler durement pour patiner contre les deux Sud-Coréennes qui participaient à la course.

« Elles étaient deux pour m’empêcher d’être devant, donc c’est certain que ç’a été un peu difficile pour moi de contrer ça. Je dois casser le fait qu’elles sont une derrière l’autre parce que c’est là qu’elles sont fortes. En étant une Canadienne en finale, c’était plus difficile. C’était un bon défi pour moi et c’était une grosse course. »

« Je suis très fière de mes résultats. J’ai fait un énorme travail avec mon préparateur mental et mon entraîneur pour faire en sorte que je sois dans la zone et que j’aie confiance en moi pour toutes les Coupes du monde, a-t-elle ajouté. Je pense que ç’a payé parce que j’étais dans une direction où je ne me posais pas de questions et où je faisais juste foncer en ayant confiance dans mes forces. »

De son côté, Samuel Girard a remporté le bronze, sa première médaille de la compétition. Il s'est imposé en 1:26,426, précédé par le Hongrois Shaolin Sandor Liu (1:26,223) et le Sud-Coréen Dae Heon Hwang (1:26,365).

« C'est une course qui a été difficile, tout le monde voulait aller chercher la première place, ç'a beaucoup bougé dès le premier tour, a dit Girard. Il y a eu un petit accrochage en milieu de course qui a fait que j'ai glissé au 4e rang, mais ensuite j'ai vu l'ouverture pour remonter en 3e place. Il n'y a pas eu d'autres ouvertures, alors je suis satisfait du bronze. »