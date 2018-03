C’est la fin pour le Festival Dédé Fortin de Normandin

Le Festival Dédé Fortin de Normandin disparaît, faute de relève. L'évènement avait déjà dû faire une pause en raison d'un manque de bénévoles, mais cette fois-ci, c'est bien la fin, a dit le maire de Normandin en entrevue à Y'a des matins.

Ce concours musical dédié aux groupes émergents en était à sa sixième édition.

Selon le maire de Normandin, Mario Fortin, le festival n'était plus en mesure de recruter des bénévoles au sein du conseil d'administration.

Il ajoute que l'organisation d'un tel évènement est très exigeante.

« C’est beaucoup d’organisation et ça demande beaucoup d’efforts à des bénévoles. Lors de l’évènement, les trois jours de l’évènement, des bénévoles, on en avait et les gens disaient oui, oui. Mais, pour être sur le conseil d’administration, non et malheureusement, financièrement, on n’était pas capable de se doter d’un directeur général ou d’une personne qui aurait été embauchée sur une période pour tout coordonner ça », a expliqué le maire Mario Fortin en entrevue.