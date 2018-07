Campagne d’affichage préélectorale au Lac-Saint-Jean

Une coalition de syndicats lance une campagne d'affichage préélectorale en vue des élections provinciales qui auront lieu cet automne.

Des affiches ont notamment fait leur apparition dans les rues de Roberval et de Saint-Félicien, deux villes qui font partie de la circonscription du premier ministre Philippe Couillard. On peut lire sur celles-ci : « Libécaquiste, Caquilibéral, du pareil au même, on mérite mieux ».

Les syndicats soutiennent par cette campagne que la Coalition avenir Québec et le Parti libéral ne sont pas à la hauteur de ce que méritent les électeurs. Ils disent que les libéraux ont fait reculer la qualité de vie des Québécois ces dernières années et que la CAQ promet de faire pire.

Les syndicats affirment que le bilan des réformes Barrette-Couillard dans le secteur de la santé est désastreux et ajoutent que les libéraux ont accéléré l'effritement du réseau public d'éducation.