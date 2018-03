CANMEC fait sa place en Ontario

L'entreprise industrielle CANMEC de Saguenay fait une première percée sur le marché ontarien.

La compagnie vient d'obtenir quatre contrats totalisant 35 millions de dollars dans le secteur de la production hydroélectrique.

CANMEC tentait depuis plusieurs années de se positionner dans la province voisine.

« On est bien bien fiers de ça. Il y a la nouvelle centrale Ranney Falls qui est à côté d'une centrale existante. Le projet Whitedog est le projet de remise en oeuvre d'un évacuateur de crue avec trois portes. Le projet R.H. Saunders, on remplacera deux grues-portiques existantes par deux nouvelles grues dont une d'une capacité de 100 tonnes », a expliqué le vice-président projets, Marc Garon.

Ces contrats s'ajoutent à un autre de 120 millions de dollars au Manitoba sur le projet hydroélectrique Keeyask.

À la recherche de travailleurs

Pour poursuivre son expansion, CANMEC devra recruter du personnel dans plusieurs corps de métier, à l'heure où une pénurie de main-d'oeuvre sévit dans plusieurs secteurs.

« Tous les métiers, on parle de soudeurs en atelier. On va parler au niveau de la comptabilité, technique, ingénierie et soutien de chantier. Même avec les employés de chantier, les ateliers de construction. Ça touche toute la gamme vraiment », ajoute Marc Garon.

L'entreprise souhaite d'ailleurs se faire connaître davantage en utilisant les réseaux sociaux puisqu'elle est en plein recrutement.

D’après le reportage de Claude Bouchard