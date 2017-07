Cartographie des milieux humides de la région

L'organisme Canards Illimités Canada a entrepris la cartographie des milieux humides du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il s'agit d'un projet d'une durée de trois ans qui a été confié à l'organisme par les MRC de la région, la Ville de Saguenay et le gouvernement du Québec. Avec la cartographie des milieux humides, les municipalités pourront mieux protéger les zones plus fragiles de leur territoire.

« On fait une première cartographie à l’intérieur du bureau, avec les photos, et là on fait à peu près 10 % sur le terrain, donc on fait des visites de terrain par territoire. On invite les organismes de bassins versants, les représentants des MRC, du gouvernement. On va sur le terrain », explique le directeur de Canards Illimités pour le Québec, Bernard Fillion.

L'organisme dispose d'un financement de 750 000 $ pour réaliser ce mandat.

D'après les informations de Louis-René Ménard