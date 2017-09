Coiffure 101 pour papas

À quelques jours de la rentrée scolaire, l'heure des coiffures matinales va bientôt sonner. Certains hommes arriveront mieux préparés cette année grâce à des cours de coiffure pour papa et fille.

Un texte de Julie Larouche

Pour faciliter le retour à la routine familiale, le coiffeur Marc Boily de Saguenay a décidé de donner un coup de pouce aux papas qui veulent mieux se débrouiller avec le peigne et la brosse.

On va commencer par faire une queue de cheval. Après ça on va en faire une tresse. Ensuite, la tresse française et la tresse poisson.

Marc Boily, coiffeur