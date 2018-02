Compostage à Saguenay : la ville amorce la consultation

La Ville de Saguenay a entrepris de consulter la population sur le futur programme de compostage domestique qui sera mis de l'avant dans les prochaines années.

Un texte de Louis-René Ménard

La première étape de cette consultation qui s’est déroulée mercredi soir à Jonquière portait sur la collecte des matières putrescibles. Une quarantaine de citoyens ont assisté à la rencontre.

Deux scénarios

La Ville propose deux scénarios. Le premier est le bac brun avec un tri à la source à partir des déchets de table.

Le deuxième scénario est le tri à la source des matières organiques qui seraient déposées dans des sacs fournis par la Ville et ensuite placées dans le bac vert d’ordures ménagères.

Les déchets organiques seraient ramassés 39 fois par année sur le territoire.

Dans les deux options, les matières organiques seraient prétraitées par procédé de biométhanisation ou par un procédé de compostage.

Le président de la Commission de l’environnement de Saguenay, Simon-Olivier Côté, a indiqué que peu importe le scénario retenu pour la collecte, il en coûtera 25 $ par année par porte, ce qui s’ajoutera au compte de taxes.

Il a souligné que cette consultation de la population est importante pour l’administration municipale de Saguenay.

On va pouvoir faire le choix qui va rejoindre le plus de monde avec le plus haut taux de participation.

Simon-Olivier Côté, conseiller municipal de Saguenay