CS Rives-du-Saguenay : près d'un million de dollars en frais d'avocats et consultants sous la direction de Chantale Cyr

EXCLUSIF - La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a accordé pour près de 900 000 $ en contrat à des firmes d'avocats et de consultants privés, sous la gouverne de la directrice générale Chantale Cyr. De l'argent aucunement destiné aux services aux élèves, déplore le Syndicat de l'enseignement du Saguenay.

Un texte de Michel Gaudreau

Selon un document obtenu en vertu de la Loi d'accès à l'information, les frais payés à la firme Langlois Avocats de Québec ont été 492 147 $ entre juillet 2016 et novembre 2017, période où Chantale Cyr était en fonction comme directrice générale de la commission scolaire.

À elle seule, l'enquête juricomptable pour faire la lumière sur des décisions prises par la présidente Lyz S. Gagné en 2014 a coûté près de 200 000 $.

Les conclusions de l’enquête, qui n’ont jamais été rendues publiques, ont été livrées à huis clos aux commissaires en juin dernier. Selon nos informations, elles n'ont permis d'identifier aucune malversation. De plus, elles ne formulent aucun blâme envers Lyz S. Gagné qui venait d'être réélue à présidence de la commission scolaire.

Ces factures d'avocats et celles d'autres cabinets s'ajoutent aux 265 000 $ payés par la commission scolaire à des firmes de consultants pour embaucher des cadres, donner des formations ou faire passer des tests psychométriques.

À lui seul, le processus d’embauche et d’encadrement d’une directrice adjointe, qui démissionnera six mois après sa nomination, a coûté environ 45 000 $. Un montant facturé par la firme Psy-Com de Gilles Vachon.

Sur une période de 16 mois, ces recours, sans appel d'offres, à des firmes externes ont coûté environ 900 000 $ aux contribuables. « Trop d'argent qui ne va pas en services aux élèves », déplore la présidente de l'enseignement du Saguenay, Aline Beaudoin.

C’est regrettable, c’est de l’argent qu’on aurait pu mieux utiliser. Par exemple, pour ouvrir des classes pour donner du service aux élèves. Aline Beaudoin, présidente du Syndicat de l'enseignement du Saguenay

« Avec 500 000 $, on aurait pu ouvrir quatre classes, ajouter des enseignants, des professionnels ou du personnel de soutien comme des techniciens en éducation spécialisée. On aurait pu aussi améliorer les services de garde. »

Elle ajoute que la directrice générale Chantale Cyr, dont le contrat n'a pas été renouvelé, faisait trop souvent appel aux firmes externes au détriment de ressources existantes, « ce qui coûte extrêmement cher ».

Quand on va chercher des avocats, des mentors, c’est pas gratuit tout ça. Aline Beaudoin, présidente du Syndicat de l'enseignement du Saguenay

La présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay refuse de commenter

La présidente de la commission scolaire, Lyz S. Gagné ne veut pas commenter ces informations avant la fin de l'enquête ministérielle en cours. Elle admet toutefois que c’est en grande partie en raison des coûts trop élevés des services juridiques et des consultants que le conseil des commissaires a abrogé les pouvoirs de dépenser de la direction le 26 septembre dernier.

Actuellement, la direction ne peut dépenser plus de 50 000 $ sans obtenir l’approbation du conseil des commissaires. En juillet 2016, les commissaires autorisaient pourtant leur directrice à dépenser jusqu’à 100 000 $ sans avoir besoin de leur accord.

Psy-Com et Chantale Cyr : des liens durables

Psy-Com dirigé par Gilles Vachon est l’entreprise consultante qui a suggéré d'embaucher Chantale Cyr comme directrice générale aux Rives-du-Saguenay à l'été 2016 à la suite du décès tragique de l'ex-directeur général Stéphane Côté.

Gilles Vachon avait le mandat de trouver un gestionnaire de l’externe plutôt qu’un pédagogue venant du milieu. Il connaissait déjà Chantale Cyr pour l'avoir recommandée au poste de directrice des ressources humaines à la Commission scolaire du Val-Des-Cerfs de Granby où sa firme avait aussi de nombreux contrats de service.

Selon nos informations, c'est d'ailleurs la trop grande proximité avec ces firmes de consultants en ressources humaines qui a motivé les commissaires du Val-des-Cerfs à mettre fin au contrat de leur directeur général de l'époque André Messier. Chantale Cyr a quitté Val-des-Cerfs quelques mois après le départ d’André Messier pour aller travailler chez Relais Expert Conseil, un autre important consultant de cette commission scolaire.

Après l'arrivée de Chantale Cyr à la tête des Rives-du-Saguenay, le montant des contrats accordés à Psy-Com et la commission scolaire a littéralement explosé.

Le ministère s'intéresse à Val-des-Cerfs et l'UPAC débarque

Selon ce que nous avons appris, l'enquête ministérielle commandée en octobre sur la gestion de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay s'est intéressée au passage de Chantale Cyr à Val-des-Cerfs. Rappelons que l'Unité permanente anticorruption (UPAC) s'est aussi rendue au siège social de la rue Jacques-Cartier le 4 décembre dernier sans donner les motifs de son enquête.

De son côté, le conseil des commissaires a mis fin au contrat d'embauche de Chantale Cyr le 9 janvier lui reprochant des écarts de gestion et des inconduites sans autres explications. Une décision d'autant plus surprenante que le conseil des commissaires a endossé la presque totalité des contrats conclus ou soumis par Chantale Cyr et a même vanté ses qualités de visionnaire lors de son évaluation au printemps 2017.

Chantale Cyr est en congé de maladie depuis le 31 octobre dernier et n'a jamais pu s'expliquer. Elle conteste d'ailleurs son congédiement devant le tribunal administratif du travail et menace de poursuites judiciaires ceux qui ont sali sa réputation.

Les résultats de l'enquête ministérielle sur la gouvernance et la gestion de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ne sont toujours pas déposés au bureau du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx ,qui n'a pas confirmé s'il rendra ce rapport public.

Entretemps, le ministre a nommé Denyse Blanchet, ex-directrice générale du Cégep de Chicoutimi comme accompagnatrice pour rétablir le bon fonctionnement de l'organisation.