De jeunes hockeyeurs français en visite au Saguenay

De jeunes joueurs de hockey français sont au Saguenay afin de parfaire leurs connaissances avec des élèves du programme sports-études. Il s'agit d'une expérience unique pour ces jeunes qui ont joué pour la toute première fois sur une patinoire extérieure.

Les membres du club « Les Bélougas de Toulouse » n'ont pas eu le temps de s'ennuyer au Saguenay.

Ils ont disputé des matchs amicaux avec des équipes de la région et tenu des séances d'entraînement pour apprendre des méthodes québécoises. Ils ont décidé de venir ici parce que le bassin de joueurs en France est plus réduit, tout comme le nombre d'équipes de leur niveau.

« Toulouse, la quatrième ville de France, on a 18 joueurs, tous niveaux confondus, ce qui fait qu’on a une seule équipe dans l’agglomération. Si on veut organiser un championnat, on doit faire 200 km pour aller à Bordeaux, pour aller à Limoges ou Montpellier », a indiqué Michel Guillou, parent accompagnateur.

Ils ont même patiné pour la première fois à l'extérieur.

C’est pas pareil, la glace est plus dure. Je trouve ça mieux. Un joueur des Bélougas de Toulouse

« Ils s’entraînent plus que nous. C’est plus strict, je pense. », ajoute un autre hockeyeur.

Achat d'équipement

Jeudi matin, ils ont eu le privilège un peu spécial. Un magasin spécialisé dans les articles de hockey a ouvert ses portes spécialement pour eux.

En France, ils n'ont pas accès à autant d'abondance et de bon prix surtout. Les prix des équipements de hockey seraient 20 % moins chers au Québec.

Les hockeyeurs ont aussi assisté à un match du Canadien de Montréal au Centre Bell. Dans la région, ils ont eu la chance de faire une randonnée de traîneau à chien et de taquiner le poisson dans les glaces du Saguenay.

Toutefois, ce qui semble les avoir impressionnés plus que tout le reste, c’est la quantité de neige dans les rues et sur les terrains.

Ces jeunes français repartiront dimanche, la tête pleine de souvenir et de nouveaux apprentissages, d'un endroit qu'ils appellent maintenant le pays du hockey.

D’après un reportage de Louis Martineau