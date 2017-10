Décès d’une fillette de Larouche : la direction régionale de la santé refuse de commenter

Le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) ne fera aucun commentaire sur la mort d'une fillette de six ans constatée à l'hôpital de Jonquière vendredi, quelques jours après une intervention chirurgicale d'ablation des amygdales.

L’adjoint à la présidente-directrice générale relations médias, Jean-François Saint-Gelais, invoque dans un premier temps la règle selon laquelle il n’est pas possible d’intervenir dans un dossier médical particulier.

Il ajoute que dans ce cas précis, un coroner a été demandé et qu’il lui appartient donc de faire la lumière sur ces événements et de déterminer si, oui ou non, il y a un lien à faire entre l’intervention chirurgicale et le décès.

Jean-François Saint-Gelais reproche d’ailleurs aux médias d’avoir rapidement sauté aux conclusions ce qui, estime-t-il, contribue à effrayer inutilement la population.