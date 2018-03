Déploiement policier pour retrouver un motoneigiste téméraire à Saguenay

Les policiers et les pompiers de Saguenay ont eu une journée fort occupée dimanche pour retrouver un motoneigiste qui circulait sur la rivière Saguenay, mais l'histoire finit plutôt bien.

Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Ils ont reçu un appel vers 8 h d'un homme qui avait perdu de vue un motoneigiste sur la rivière Saguenay dans le secteur du rang Saint-Éloi à Jonquière.

Les traces de la motoneige arrêtaient d’un coup sec à côté d'un trou à l'eau claire sur la rivière. L’homme était inquiet et a décidé d’alerter les autorités.

Les policiers et les pompiers se sont dirigés sur place. Ils ont fait le tour des chalets pour voir si quelqu'un s'y était réfugié, en vain. Finalement, les pompiers, à l'aide d'une embarcation pneumatique, sont allés près du trou et l’ont traversé pour y voir plus clair.

Ils se sont aperçus que les traces de motoneige reprenaient de l'autre côté.

Les policiers ont donc convenu que le motoneigiste a réussi à sauter avec son engin par-dessus le trou et qu'il était sain et sauf.

L'opération a tout de même duré six heures, le temps de faire toutes les vérifications nécessaires.