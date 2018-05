Des bénévoles en renfort pour retrouver Cédric Gouillart

Les recherches ont repris ce matin à Laterrière pour retrouver Cédric Gouillart, un employé civil de la base de Bagotville qui est disparu depuis samedi soir. Les opérations seront supervisées par des bénévoles de l'organisme Urgence Sauvetage Québec.

Une trentaine de bénévoles vont participer faire des recherches dans des secteurs de Portage-des-Roches qui n'ont pas été fouillés par les policiers.

Selon le chef aux opérations de l’organisme, l’Almatois Mickael Desbiens, c'est le cri du coeur de la conjointe du disparu, Véronique Mercier, qui l'a incité à participer. Il a même convaincu d’autres citoyens de l’aider.

« On a ça à cœur. Le monsieur, c’est quand même quelqu’un qui a donné sa vie pour la base militaire. On a vu un cri du cœur. Ça fait que j’en ai parlé avec mes gars et eux autres étaient prêts à venir. Ça fait qu’on a déployé ça et on a lancé la recherche », explique Mickaël Desbiens.

Mickael Desbiens précise que les opérations vont reprendre samedi si les recherches sont infructueuses aujourd’hui.