Des cabanes à pêche prisonnières des glaces à Sainte-Rose-du-Nord

Plusieurs bénévoles travaillent à pied d'oeuvre depuis le début de la semaine afin de retirer des glaces une soixantaine de cabanes à pêche à Sainte-Rose-du-Nord.

Les habitations devaient être enlevées la fin de semaine dernière, mais d'immenses fissures dans la glace empêchent les propriétaires de procéder.

Le maire du village soupçonne le brise-glace d’être la cause de ces fissures.

« On a passé la date qui était permise parce qu’il y a des fractures importantes de la banquise lorsque le brise-glace est passé. Lorsqu’on est à marée haute et que le bateau passe, ça peut risquer de créer ce qui arrive actuellement »,explique le maire Laurent Thibault.

Des ponts en bois ont été fabriqués pour permettre de sortir les cabanes des glaces d’ici la semaine prochaine.

Le maire est intervenu auprès de Pêches et Océans Canada qui a accepté de retarder la venue du prochain brise-glace.

« Pêches et Océans Canada va recommuniquer avec moi normalement samedi pour voir dans quel état on est, s’il faut retarder davantage, on retardera davantage », ajoute le maire.

Laurent Thibault assure que le site est toujours sécuritaire pour les propriétaires qui doivent sortir leur cabane.

Sainte-Rose-du-Nord compte mettre en place des règlements l’an prochain, en raison de l’augmentation du nombre de cabanes sur le site de pêche blanche.