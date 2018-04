Des éducatrices lancent une collection de vêtements pour enfants

Des éducatrices à l'enfance de Saguenay lancent une ligne de vêtements pour enfants. Un dollar par morceau acheté sera remis à une famille de la région, dont la petite fille qui fréquente la garderie est atteinte de la tyrosinémie, une maladie du foie.

Un texte de Flavie Villeneuve,stagiaire

C’est une initiative des éducatrices de la Garderie des Mini-amours de Saguenay qui ont mis en place ce projet caritatif.Les articles seront en vente en ligne et dans quelques boutiques de la région.

Les éducatrices ont créé quelques collections originales avec des vêtements adaptés et confortables pour les enfants. Les chandails sont inspirés des petits de la garderie privée.

« C’est nous qui avons fait les dessins avec les enfants, explique l’éducatrice de la Garderie des Mini-Amours, Raphaëlle Laforest Allard. On a ensuite choisi les meilleurs tissus pour chaque collection. »

Collections fantaisistes

La collection « J’en bave » est adaptée aux plus petits. Elle regroupe des vêtements avec des bavettes intégrées interchangeables.

Parmi les vêtements proposés, les chandails émotions sont illustrés par les dessins des jeunes enfants. Les éducatrices travaillent sur ces modèles depuis un an.

Du dessin de la fillette enjouée au petit garçon surpris ou encore la version timide, les enfants de la garderie portent déjà fièrement le travail de leurs éducatrices.

« On a vu les enfants se parler entre eux avec les chandails émotions, on a réalisé que c'était vraiment un beau projet et que l'effet était positif sur les enfants », conclut Raphaëlle Laforest Allard.

Chaque vêtement se vend entre 7 et 30 $.