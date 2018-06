Des fromageries régionales en lice pour les prix Caseus

Les fromageries Blackburn, Médard et Perron sont parmi les finalistes de la Sélection Caseus, un concours qui récompense les meilleurs fromages du Québec.

Leurs produits ont été sélectionnés au terme d'un processus d'évaluation sensorielle. Les qualités du 14 arpents, du Mont-Jacob, du Blackburn et du cheddar Perron vieilli 1 an ont séduit les juges. Ceux-ci se sont basés sur l’apparence générale, la texture, l’odeur, la saveur et la flaveur des fromages pour les choisir.

On saura le 1er novembre qui seront les lauréats parmi les 75 fromages sélectionnés à travers le Québec. Au total, 27 prix seront remis dans différentes catégories liées au type de lait et au mode d’affinage.

Depuis 2014, le nombre d'inscriptions au concours a bondi de 32 %, passant de 176 à 233.