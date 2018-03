Des jeunes de 6e année vivent une expérience sportive unique

Un groupe de 110 élèves du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont passé la journée à s'essouffler et à se dépasser avec le joueur de football professionnel, Laurent Duvernay-Tardif.

Ça met le feu dans les yeux des jeunes et dans nos yeux aussi. Les inspirer, ça t’inspire aussi. Laurent Duvernay-Tardif, joueur de football professionnel

Par le biais de la fondation à son nom, le joueur des Chiefs de Kansas City lance ainsi une tournée du Québec pour inciter les jeunes à bouger en partageant son amour pour le sport.

« Pour nous, de commencer ça à Chicoutimi c’est important puis on va se déplacer à travers six autres universités au Québec au cours des prochains mois », a-t-il précisé en entrevue.

Des jeunes des écoles Lac Horizon, des Deux-Lacs, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Lucie étaient réunis à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour l’occasion.

Au total, 25 écoles ont été sélectionnées parmi les 200 qui avaient soumis leur candidature.

Les élèves participent à des ateliers de soccers, de parcours, d’escalade, de Kin-Ball et de flag football.

Conciliation sports-études

Étudiant en médecine et joueur professionnel, Laurent Duvernay-Tardif espère aussi transmettre aux jeunes l'intérêt de concilier le sport et les études et d’avoir un intérêt pour l’art et la culture en même temps.

« J’ai un horaire chargé, j’ai mon examen de médecine qui s’en vient, mais il faut prendre le temps. Venir ici me permet de décrocher », confie-t-il.

Son prochain arrêt sera auprès des élèves de Trois-Rivières.