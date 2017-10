Des mélanges à cocktail sans alcool conçus au Lac-Saint-Jean

Deux Jeannoises se sont inspirées de leurs origines autochtones pour créer des sirops sans alcool à base de petits fruits et d'épices de la forêt boréale.

Leur nouvelle entreprise porte le nom de KWE Cocktails.

KWE ça veut dire bonjour, ça veut dire bienvenue. Ça reste dans l'esprit festif de la fête du cocktail. On trouvait donc que ça nous représentait bien. Jessica Côté, copropriétaire, KWE Cocktails

La compagnie vient à peine d'ouvrir ses portes et déjà, des restaurants et des bars de la région lui ont manifesté leur intérêt.

« On a une très bonne réponse sur le marché. On est avec un réseau de distribution pancanadien et ça va bien. On ne veut pas non plus vider les ressources de nos forêts. Il y a certains types de produits qu'on n'a pas le choix de respecter », explique la copropriétaire, Jessica Côté.

Cette année, c’est une période où on teste le marché. Dans les prochaines années, on veut doubler ou tripler les productions et peut-être même finir par exporter. Ève-Marie Gravel, copropriétaire, KWE Cocktails

Pour l'instant, KWE Cocktails offre trois produits différents. Éventuellement, les deux femmes d'affaires aimeraient en concevoir une dizaine.

