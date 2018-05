Des organismes culturels de Saguenay pourraient bientôt être relogés

Le dossier du déménagement d'organismes culturels de Saguenay est toujours dans les plans de l'administration municipale. En avril dernier, l'ancien lycée de la congrégation des soeurs du Bon-Conseil a été visité par des représentants du milieu culturel et de la Ville de Saguenay.

Le groupe voulait évaluer si l'édifice historique situé sur la rue Racine dans l’arrondissement de Chicoutimi aurait le potentiel d'accueillir cinq organismes culturels. À la suite de cette visite, le comité exécutif a commandé une étude de préfaisabilités pour étoffer le dossier.

« Quand on parle de cohabitation, il y a quand même des critères. Chaque organisme a des besoins », explique Jonathan Tremblay, le président de la commission des arts et de la culture.

L’idée de déplacer sous un même toit des organismes à vocation culturelle avait été proposée par l'Équipe du renouveau démocratique à l'automne 2016, mais la suggestion avait été rejetée à l’époque par le maire Jean Tremblay.

La Société d'art lyrique du Royaume suit de près le dossier et estime que l’ancien lycée possède plusieurs atouts.

« Toutes nos activités pourraient être regroupées au même endroit. Pour moi et la Société d’art lyrique, c’est très important. On a beaucoup de choses. On a un gros costumier, on a de la fabrication de décors, on a des répétitions de choeur, un piano à queue qu’il faut mettre quelque part et ne plus bouger et ça faciliterait beaucoup la gestion que tout soit regroupé », souligne Aude Gauthier-Martel, la directrice générale de la Société d’art lyrique du Royaume.

Le Cégep de Chicoutimi, qui héberge déjà des écoles de danses et de musique, veut également proposer un projet pour accueillir les cinq organismes culturels concernés par le déménagement.