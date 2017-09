Dominic Gagnon appuie Rio Tinto

Le candidat à la mairie de Saguenay Dominic Gagnon entend appuyer Rio Tinto dans son projet d'agrandissement du site de résidus de bauxite d'Arvida.

Il rappelle que ce dossier est lié à l’usine Vaudreuil et que 1000 emplois y sont rattachés.

Ce sont des familles, 135 millions de retombées économiques dans notre région. On a l’échéance de 2022 qui s’en vient et, si on ne fait rien, c’est ça qui est en jeu.

Dominic Gagnon, chef du Parti des citoyenss