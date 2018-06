Élan de générosité pour une fillette orpheline de Saguenay

Un grand élan de solidarité s'organise autour d'une fillette de 6 ans qui s'est retrouvée orpheline après la mort tragique de sa mère dans un accident de la route le mois dernier à Alma.

Marilyn Jean a perdu la vie après que le véhicule qu’elle conduisait a dévié de sa voie et s’est retrouvée à sens inverse sur l’avenue du Pont Nord.

Son automobile a ensuite percuté une camionnette.

La mort de la femme de 34 ans a laissé un grand vide dans son entourage.

« C'est toujours très touchant quand tu es père de deux enfants de voir la petite fille qui, à travers toutes les personnes, qui est comme perdue et va chercher du réconfort à côté de sa mère qui est morte dans son cercueil. C'est une scène qui m'a touché au plus profond. Je me suis dit : “Il faut que je fasse de quoi” », explique Daniel Boutin, un collègue de Marilyn.

La fillette a été accueillie par la cousine de sa mère.

Pour aider l'enfant dans sa nouvelle vie, les collègues de Marilyn ont décidé de lancer une campagne de sociofinancement.

« C'est vraiment important parce qu'on le sait, chaque enfant, on les aime, mais il y a quand même un coût associé à ça. Des fameuses successions généralement, c'est quand même des processus qui sont long avant de réussir à régler tout ça et avoir de l'argent. Même si ça prend un an, au moins la petite fille va avoir un montant de départ pour lui donner un petit coup de pouce et démarrer une nouvelle vie normale », ajoute Daniel Boutin.

Les collègues de Marilyn Jean espèrent amasser plus de 5000 $.