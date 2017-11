Engouement pour la cérémonie du nouveau-né

Même si la cérémonie du nouveau-né dans certaines communautés autochtones n'a jamais cessé, elle est de plus en plus prisée. Ce serait même l'un des éléments importants du mouvement de réappropriation culturelle.

Un reportage de Marie-Laure Josselin

La pluie tombe sur Mashteuiatsh. En ce dimanche matin, tôt, la maison de Julie Rousseau est déjà animée. C’est une journée spéciale. Elle emmène son petit de 4 mois à la cérémonie du nouveau-né, prévue en marge du Grand rassemblement des Premières Nations de cette communauté innue du Lac-Saint-Jean, au Québec.

Aujourd’hui, on célèbre tous les nouveaux nés de l’année Julie Rousseau, résidente de Mashteuiatsh et mère d'un bébé

Près de la jeune femme, sa mère, Monique Basile, attend avec impatience ce moment. Le petit qui dort encore est le premier de ses six petits-enfants à participer à une cérémonie du nouveau-né, l’un des rituels de la première fois qui marque les différentes étapes de la vie dans certaines communautés autochtones.

La grand-mère et la mère sont impatientes, car c’est aussi une première pour elles. Julie n’a pas eu de telle cérémonie d’accueil dans la communauté enfant. Sa mère, Innue, s’est mariée à un Québécois et elle « a dû quitter la communauté. J’ai plutôt vécu un baptême dans la religion catholique », précise Julie, tout en s’affairant aux derniers préparatifs.

Après onze ans passés à Montréal, Julie Rousseau est revenue vivre dans sa communauté avec son conjoint.

Ma mère m’a toujours transmis la fierté d’être Innue. Pour moi, c’était important de revenir ici car ma culture est imprégnée dans mon coeur et je veux transmettre ce que je connais à mon garçon. Je veux qu’il trouve sa place dans la communauté. Et j’ai hâte de voir ce que j’ai réellement manqué Julie Rousseau

Pendant qu’elle montre l’habit traditionnel qu’elle a confectionné, une petite veste sans manches et un pantalon, Monique Basile, la grand-mère, raconte la fierté ce qu’elle éprouve, C’est « super important » que sa fille transmette sa culture « à ses enfants ». Et pour y contribuer, elle a brodé sur le tissu couleur crème des fleurs, un teweikan (le tambour sacré) et un cercle avec les quatre points cardinaux.

« Même les Innus de la Côte-Nord reconnaissent ce type de broderie en cercle, c’est précieux », précise Julie Rousseau. Au pied de l’enfant, des mocassins en peau d’orignal avec un petit duvet en loup marin.

L’heure du départ a sonné. Il faut réveiller le petit pour le mettre dans le tikinagan, le porte-bébé atikamekw. Avant la cérémonie, la femme qui célèbre a rencontré les jeunes parents pour les préparer et expliquer comment cela va se dérouler.

On les rencontre avant pour que les gens comprennent que ce n’est pas du folklore, c’est vrai. Nous, on ne s’amuse pas avec ces choses-là, c’est vraiment sacré pour nous! Grégoire Canapé, de Pessamit, qui officie la cérémonie du nouveau-né avec sa femme

Au bord du Pekuakami, le lac St-Jean, sous une grosse pluie, mais abrité par un petit kiosque, les participants sont réunis autour d’un gros feu. « Ceux qui ont apporté leur tabac et les fruits, déposez-les ici », lance Grégoire Canapé, en montrant un endroit en avant de ses jambes où des tissus rouges sont déposés.

Les parents doivent amener des fruits, du tabac et un petit cadeau. Certains ont fait de la banique ou des muffins. Et tout sera minutieusement partagé entre les participants.

« Traditionnellement, on partageait le festin, le manger, la viande des bois, mais amener des fruits est plus simple. C’est l’idée de la valeur de partage qui est importante », explique Grégoire Canapé, celui qui se voit comme un gardien de ces cérémonies.

D’ailleurs, il en fait de plus en plus. Si elles n’ont jamais arrêté, il remarque clairement un engouement. Depuis une vingtaine d'années, il s'occupe de ces cérémonies, avec sa femme et ils n'ont pas hésité à faire 600 kilomètres, depuis Pessamit sur la Côte-Nord, pour venir accueillir les nouveaux nés de Mashteuiatsh.

Cela répond à un besoin spirituel, symbolique, mais surtout c’est une action politique d’affirmation. Cela fait partie d’un processus de réappropriation identitaire. Laurent Jérôme, directeur du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones, Ciera Montreal

C’est une réponse à la colonisation et aux pensionnats autochtones, poursuit Laurent Jérôme, et « cela n’a rien à voir avec le baptême, car ici, on est dans la conception de valoriser le nouveau-né au sein de son cercle familial ».

De plus, précise-t-il, ces cérémonies font des liens très étroits avec le territoire, l’univers dans lequel l’enfant prend place.

Il relate aussi qu'elles sont de plus en plus demandées par les jeunes. « Elles font parties d’autres éléments d’affirmation politique et identitaire ».

Contrairement à la cérémonie des premiers pas, la cérémonie du nouveau-né, même si elle est ouverte à tous, se tient en plus petit comité. Pour Julie Rousseau, l’accessibilité et le fait que la communauté l’offre permettent cette réappropriation.

Autour du feu, Julie suit la femme de Grégoire qui jette du tabac sept fois dans les flammes puis regarde le ciel, entourée par un cercle de participants.

C’est pour remercier les ancêtres et les esprits, car tous les enseignements viennent d’eux. On veut leur montrer qu’on continue la tradition, celle de présenter l’enfant à la communauté, à la famille pour qu’il se sente bien dans ce nouvel environnement. Grégoire Canapé, de Pessamit qui célèbre avec sa femme la cérémonie du nouveau-né

Julie va ensuite voir des aînés qu’elle a choisis, car ils doivent dire un secret à son bébé afin de lui souhaiter la bienvenue dans la vie. Avec ces paroles, l’adulte est censé guider l’enfant.

« Quand l’enfant grandit, résume Grégoire Canapé, il y a toujours des personnes qui vont lui donner des enseignements pour le protéger. Il va y avoir d’autres cérémonies, tous ensemble on fait grandir les enfants ».

Monique Basile, la grand-mère suit la cérémonie sans en perdre une miette. « C’est impressionnant, je trouve ça bien. C’est la prolongation de ce qu’on veut toujours lui donner: beaucoup d’amour ».

Un jeune homme prend un tambour et joue, avec comme accompagnement, le crépitement des flammes. C’est au tour d’un autre enfant. Celui-ci n’est pas Autochtone, mais les parents voulaient une telle cérémonie pour lui.

Pas préparés, ils n’avaient rien à offrir, mais Grégoire Canapé a décidé de l’accueillir, car les « esprits l’avaient décidé ». Prochaine étape pour ces enfants, la cérémonie des premiers pas.