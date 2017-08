Entraide et solidarité après un incendie à Saint-Charles-de-Bourget

Un mouvement de solidarité prend forme à Saint-Charles-de-Bourget où un incendie a jeté à la rue une famille avec trois enfants, jeudi.

Le brasier s’est déclaré vers 13 h 30 dans une résidence du chemin du Royaume. À l’arrivée des pompiers, les flammes avaient déjà atteint tout le bâtiment. Des sapeurs de Saint-Ambroise ont été appelés en renfort. Au total, une quinzaine de pompiers ont combattu l’incendie.

La maison a été complètement détruite par les flammes.

Selon les premières informations, il pourrait s’agir d’un incendie d’origine électrique.

Entraide spontanée

Le père de famille et propriétaire de la maison, Jean-François Turgeon, est déjà submergé d’appels provenant de résidents des alentours. On lui offre des vêtements, des meubles et des jouets pour aider sa famille, composée notamment de deux filles de 6 ans et d’un bébé de seulement 4 mois.

Certains citoyens sont aussi à la recherche d’un endroit pour héberger les parents et leurs enfants puisqu’il serait surprenant que la maison puisse être reconstruite avant l’hiver.

La famille est très touchée par ce mouvement d’entraide spontané.

D'après les informations de Louis Martineau