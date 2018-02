Festival Regard : la compétition s'annonce relevée

L'équipe du festival Regard a dévoilé aujourd'hui les détails de sa programmation pour sa 22e année. Une chose est certaine, la sélection de courts métrages s'annonce de haut niveau.

Au total, 182 films provenant de 53 pays ont été sélectionnés. De ce nombre, 11 films sont signés par des réalisateurs saguenéens.

La programmation contient 40 premières mondiales, 30 premières nord-américaines et 20 premières canadiennes.

La directrice de la programmation du Festival, Mélissa Bouchard, constate un engouement plus grand pour la compétition depuis l’an dernier.

« On reçoit encore plus de films provenant de partout sur la planète, ce qu’on peut expliquer, entre autres, par la qualification des Oscars et la présence du jury de la Fédération internationale de la presse cinématographique », note Mélissa Bouchard.

De plus, l'organisation a modifié la formule de la compétition. Le volet national a été regroupé avec le volet international pour devenir la catégorie compétition officielle.

Comme nouveauté cette année, notons l'arrivée du Cinéma Apéro de Jonquière comme lieu de diffusion.

D'après les informations de Julie Larouche