Feu vert pour le transport en commun gratuit à l’UQAC

Dès l'automne, tous les étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi vont débourser un montant obligatoire de 40 $ par trimestre pour avoir accès au service de transport en commun à Saguenay.

Les étudiants se sont montrés en faveur du transport en commun gratuit lors du référendum Accès libre dans une proportion de 60 %.

En plus du service d’autobus de la Société de transport du Saguenay, les détenteurs du laissez-passer universel auront aussi accès à des vélos ainsi qu’à des voitures électriques en libre service.

Une excellente nouvelle pour le Mouvement des associations générales étudiantes (MAGE-UQAC).

« Il y a plusieurs positions qui ont été prises au MAGE-UQAC qui allaient dans le sens de ce référendum et ce oui nous démontre que les étudiants non seulement avaient pris des positions, mais vraiment il y avait un besoin qui était ressenti à ce niveau-là », explique Matthieu Cox, président du MAGE-UQAC.

Le vote s’est déroulé jeudi et vendredi par scrutin électronique. Seulement 31 % des étudiants ont exercé leur droit de vote.

Malgré tout, l’association étudiante est satisfaite du taux de participation et souhaite que ce projet inspire d’autres entreprises.

« On veut changer les habitudes de déplacement à Saguenay. On veut que les autres aussi embarquent là-dedans. On veut que ce projet-là soit un levier que d’autres entreprises, d’autres organismes le fassent et que l’apport de l’auto solo soit diminué à ville Saguenay », souligne Dominic Ménard, vice-président du MAGE-UQAC.