Fin des trajets express entre Saguenay et Montréal

Le transporteur Keolis Canada a mis fin à son entente avec la compagnie régionale Intercar. Ainsi, les voyageurs de la région qui souhaitent se rendre dans la grande région de Montréal devront changer d'autobus à Québec pour continuer leur route vers la métropole.

La compagnie Intercar, qui jongle déjà avec une baisse d'achalandage, est déçue de cette décision.

C'est sûr que pour nous, c'est un recul. On est encore partenaire et on veut continuer à l'être.

Hugo Gilbert, président du Groupe Intercar