Fin des travaux à l'autogare du centre-ville de Chicoutimi

La rénovation de la rampe d'accès de l'autogare du Havre de l'arrondissement de Chicoutimi est terminée et le stationnement à étages est de nouveau accessible à partir de la rue Racine.

Un signaleur sera présent sur la rue du Havre jusqu'à dimanche soir pour réorienter les automobilistes vers la rue Racine, car la circulation dans l'autogare ne se fait plus dans les deux sens.

Les travaux, qui avaient débuté en septembre dernier, ont été un peu plus longs que prévu. Des parties de la rampe d'accès ont dû être solidifiées, ce qui a amené un dépassement des coûts de quelques milliers de dollars, explique le directeur des communications, Jeannot Allard.

On a découvert que le béton était plus poreux que prévu à certains endroits, donc il a fallu faire plus de béton et solidifier les colonnes.

Jeannot Allard, directeur des communications à la Ville de Saguenay