Fouilles archéologiques sur un site de portage millénaire à Dolbeau-Mistassini

Les vestiges d'un site de portage amérindien vieux d'au moins 1000 ans ont été trouvés sur le chantier du nouveau pont de Dolbeau-Mistassini.

Une vingtaine d’archéologues sont à l’œuvre depuis six semaines pour en apprendre sur le passage de peuples amérindiens dans ce secteur.

Les travaux de construction du ministère des Transports du Québec ne sont pas perturbés par ces fouilles archéologiques. Ces dernières étaient prévues au calendrier.

Chaque fois que le ministère trace un nouveau corridor, il évalue d'abord le potentiel archéologique de l'endroit.

Les spécialistes ont découvert des structures de combustion et de nombreux outils tels que des polissoires et des ébauches de haches.

On ne creuse pas de façon aléatoire. On réfléchit. Chaque geste qu'on pose, chaque coup de truelle, on est toujours un peu aux aguets en train de surveiller les traces potentielles.

Antoine Loyer-Rousselle, archéologue