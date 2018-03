François Tremblay est candidat de la CAQ dans Dubuc

L'ancien conseiller municipal de Saguenay et ex-président d'arrondissement de La Baie fait le saut en politique provinciale.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a confirmé la nomination de François Tremblay en vue des prochaines élections provinciales, cet automne.

« François, c’est un père de famille qui comprend bien les préoccupations quotidiennes des gens, qui incarne la relève et qui souhaite contribuer à l’enrichissement de sa communauté », a soutenu François

Legault, lors d’une conférence de presse à Saguenay, vendredi matin.

À titre de candidat de la CAQ, François Tremblay compte militer pour les projets économiques, comme la mine d’apatite d’Arianne Phosphate, ainsi que pour des dossiers comme l’internet haute vitesse.

« Je veux rendre le Saguenay plus prospère et encore plus attractif. J’adhère complètement à la vision de la CAQ qui donne aux régions leur véritable place », a mentionné François Tremblay.