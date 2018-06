Gatineau au repêchage de la LHJMQ à Shawinigan

Il y a longtemps que le personnel des Olympiques de Gatineau n'avait pas été si fébrile à la veille d'un repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il faut dire que l'organisation n'a pas eu de choix de 1er tour depuis 2014, alors qu'elle avait mis la main sur Alexandre Alain et Alex Dostie.

Un texte de Jonathan Jobin

Depuis, l'ancien entraîneur et directeur général Benoît Groulx n'avait pas laissé une grande banque de choix et d'espoirs.

Cette fois, ce sera différent à Shawinigan, où les Olympiques parleront au 9e rang, grâce à une autre transaction complétée jeudi. Gatineau a envoyé ses choix nos 14 et 26 au Titan d'Acadie-Bathurst, contre le 9e choix.

« Le top-10 se démarque du reste des joueurs. Je crois qu'on pourra aller chercher un joueur qui a des habiletés naturelles et une bonne identité », mentionne le recruteur-chef des Olympiques, Sylvain Brunelle.

Selon M. Brunelle, la transaction effectuée par le directeur des opérations hockey des Olympiques, Alain Sear, avec le Titan d'Acadie-Bathurst donne une marge de manoeuvre à l'équipe.

« Pour nous, l'acharnement et le travail, c'est important, mais il faut aussi bon niveau d'habiletés », poursuit-il, en soulignant que le premier joueur repêché par l'organisation pourra jouer à Gatineau l'an prochain.

On a ciblé notre liste et on retrouve différents types de joueurs. Nous avons nos favoris et ce joueur aura un apport dès l'an prochain. Il faut toutefois rester logique sur ce que pourra amener un joueur de 16 ans.

Sylvain Brunelle, recruteur-chef des Olympiques