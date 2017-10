Grimper le Pic-de-la-tête-de-chien pour sensibiliser au don d'organes

Dans 14 régions du Québec ce dimanche, la population est invitée à participer au Défi Chaîne de vie à l'occasion de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le défi vise à faire l'ascension du Pic-de-la-tête-de-chien dans le parc national des Monts-Valin. Des médecins, des greffés et des membres de la famille de donneurs seront notamment du nombre.

L'activité a pour objectif d'amasser des dons afin de renseigner les jeunes quant à l'importance du don d'organes et de tissus dans les écoles secondaires de la province.

Michaël Belley est porte-parole du Défi Chaîne de vie à Saguenay. Son frère Félix a accepté de donner ses organes après sa mort. Un geste honorable qui aide au processus du deuil, selon M. Belley.

« Je me dis que de ne pas avoir fait ça, ça aurait juste été une personne qui meurt et qui ne laisse rien derrière tandis que là, il a fait un geste incroyable et c'est ce qui me rend fier », partage Michaël Belley.

Au Québec, près de 890 personnes sont en attente d'une greffe.