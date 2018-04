Haley Smith en bronze, les volleyeurs en argent aux Jeux du Commonwealth

La Canadienne Haley Smith a récolté la médaille de bronze à l'épreuve féminine de vélo de montagne des Jeux du Commonwealth, jeudi, à Gold Coast, en Australie.

L'Ontarienne n'a été devancée que par deux concurrentes anglaises dans cette course de 27,6 km.

Anni Last l'a emporté en 1 h 18 s 2/100, 48 secondes devant sa compatriote Evie Richards, et 2:24 devant Smith.

Une autre Ontarienne, Emily Batty, médaillée d'argent il y a quatre ans à Glasgow et 4e aux Jeux de Rio, a terminé au pied du podium à 36 secondes de Smith.

Dans le volet masculin de l'épreuve, l'Almatois Léandre Bouchard a parcouru les 32,2 km en 1:19:15, ce qui lui a valu le 6e rang.

Bouchard a terminé à 1:39 du vainqueur, le Néo-Zélandais Samuel Gaze. Ce dernier a remporté l'or au sprint devant un autre Kiwi, Anton Cooper. Le Sud-Africain Alan Hatherly (1:17:56) a hérité du bronze, à 20 secondes du duo de la Nouvelle-Zélande.

Médaille d’argent pour les volleyeurs canadiens

Les Canadiens Samuel Pedlow et Sam Schachter se sont inclinés en finale du tournoi de volleyball de plage face aux Australiens Christopher McHugh et Damian Schuman.

Les deux Sam ont subi la défaite en trois manches de 21-19, 18-21 et 18-16 disputées en un peu plus d’une heure.

Le duo féminin composé de Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan affrontera, un peu plus tard dans la journée, les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy pour la médaille d’or.

En cinq matchs depuis le début du tournoi, les Canadiennes n’ont perdu aucune manche.

C’est la première fois que le volleyball de plage est présenté aux Jeux du Commonwealth.