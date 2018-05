Hausse importante de l’achalandage à la bibliothèque d’Arvida

La bibliothèque d'Arvida connaît une hausse d'achalandage marquée depuis sa réouverture en février. En 2016, 170 personnes franchissaient les portes de l'établissement chaque jour. C'est aujourd'hui en moyenne 460 usagers qui le font. Le nombre de visiteurs a donc presque triplé.

Un texte de Claude Bouchard

Le bâtiment patrimonial a été restauré au coût de 6 millions de dollars. La bibliothèque remise au goût du jour a été inaugurée le 28 février dernier. Les travaux ont, entre autres, permis de tripler la surface disponible pour les lecteurs.

De nouveaux usagers

Cette cure de rajeunissement semble plaire aux usagers. Hélène Roche en est à sa deuxième visite à la bibliothèque d'Arvida.

« Normalement, je vais à la bibliothèque de Chicoutimi que j'aime beaucoup beaucoup aussi et je suis plus proche là-bas, mais comme j'ai de la gym à côté, j'en ai profité », dit-elle.

D’autres usagers y viennent pour naviguer sur Internet. C’est le cas de Carol Lafrance qui prépare un voyage en Australie en novembre. Avant les travaux, il préférait fréquenter d'autres établissements.

« C'était vieillot, c'était petit alors que maintenant c'est neuf. C'est plus grand, plus de postes Internet, constate Carol Lafrance. Bien,on a rénové une belle bâtisse aussi. Je reste à Arvida et je viens plus souvent à Arvida maintenant. »

Le tout nouveau coin aménagé pour les enfants suscite aussi l'intérêt des groupes scolaires. En mars, avril et mai, plus de 1000 enfants sont venus visiter la bibliothèque d'Arvida.

Des travaux attendus

Le conseiller municipal Carl Dufour se réjouit de la popularité des lieux. Il n’est pas surpris de la réponse du public. Selon lui, ces travaux étaient attendus des résidents du secteur d’Arvida.

« Ce qui est important d'ailleurs, c'est de ne pas faire des éléphants blancs qui n'auront aucun intérêt [...] C’est une excellente nouvelle, je pense qu’on n’a pas manqué notre coup là-dessus », conclut-il.

Ces statistiques à la hausse sont comme de la musique aux oreilles du président du conseil d'administration de Patrimoine Saint-Édouard, une organisation qui milite pour la création d'une bibliothèque dans l'ancienne église Saint-Édouard pour remplacer celle de La Baie.

« C'est un des arguments qu'on a toujours défendu parce qu'une nouvelle bibliothèque avec tous les nouveaux attraits, tous les nouveaux équipements, une bibliothèque, comme on dit 2.0, attire davantage de clientèle », soutient Martin Saint-Pierre.

La Ville de Saguenay mène présentement une étude pour savoir s'il est possible de convertir l'église en bibliothèque. Le document doit être déposé à l'automne.