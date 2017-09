Il y a un an, Sainte-Rose-du-Nord était secouée par un drame

Il y a environ un an, la passerelle du quai d'embarquement à Sainte-Rose-du-Nord s'effondrait, blessant par la même occasion une douzaine de personnes.

Après réflexion, le maire de la petite municipalité est satisfait de la façon dont les premiers répondants sont intervenus.

On venait justement de mettre à niveau notre plan de mesures d'urgence et tout était prêt pour ça. [...] L'efficacité de l'intervention fait en sorte que les conséquences ont été amoindries.

L'enquête sur la sécurité du Bureau de la sécurité des transports (BST) a soulevé un problème d'entretien au quai de Sainte-Rose-du-Nord, ce qui explique en partie l'accident.

« L'enquête sur la sécurité du [Bureau de la sécurité des transports] n'a pas établi les causes de l'accident. Elle a tout simplement conclu que oui, la plateforme était installée de façon inadéquate, mais n'a pas poussé plus loin », indique le maire de la petite municipalité, Laurent Thibault.

Depuis, 100 000 dollars ont été investis pour reconstruire des installations sécuritaires.

On a installé des nouveaux équipements et on a pris les moyens de sécurité les plus grands. La sécurité prime avant tout.

Laurent Thibault, maire de Sainte-Rose-du-Nord