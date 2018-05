Inauguration officielle d’un nouveau terrain de jeux pour motoneigistes

Après un an et demi de travaux, le lien intégrateur, ce circuit jeannois de 240 kilomètres accessible aux quadistes et aux motoneigistes, a été inauguré mardi matin en présence du premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

Désormais baptisé la Passerelle du 49e, ce projet touristique vise à mettre en valeur la forêt boréale en plus d'attirer un maximum de touristes. Sept passerelles enjambant plusieurs rivières du nord du Lac-Saint-Jean ont été construites afin de renforcer l’expérience des utilisateurs.

Le Parc régional des grandes rivières du lac Saint-Jean caressait ce projet depuis quatre ans. On veut faire du circuit un produit touristique d’appel.

Québec et Ottawa ont soutenu l’aménagement des sentiers. Le projet de 6 millions de dollars a respecté les coûts initiaux.

La Passerelle du 49e est la première phase d’un projet global qui vise à unifier l’ensemble de la région. Des études sont d’ailleurs en cours pour construire deux nouvelles passerelles dans les MRC Domaine-du-Roy et du Fjord-du-Saguenay.

D’après les informations de Mélissa Paradis