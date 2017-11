Incursion dans un nouveau parc de planche à roulettes intérieur

Depuis quelques jours, les amateurs de planche à roulettes bourdonnent dans le parc industriel de Chicoutimi. Un des édifices a été transformé en centre d'entraînement intérieur qui permet à 60 jeunes en sport-études de s'exercer tous les après-midis.

Les 225 000 $ investis à cet endroit permettront aussi de construire un mur d’escalade, un gymnase et un trampoline.

Les équipements répondent ainsi aux besoins des jeunes qui fréquentent l'École de Snowboard/Skateboard Saguenay et le Centre en équilibre, un organisme à but non lucratif.

Le parc de planche à roulettes sera ouvert au public les soirs et les fins de semaine.

Les responsables souhaitent par ailleurs convaincre la Société des transports de Saguenay (STS) de prévoir un tracé qui faciliterait l’accès au nouveau centre d’entraînement intérieur.

D’après le reportage de Meghann Dionne