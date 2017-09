Irma crée de l’appréhension chez les Québécois qui passent l'hiver en Floride

Alors que les Floridiens se préparent au pire avec le passage de l'ouragan Irma, plusieurs Jeannois et Saguenéens qui vivent une partie de l'année là-bas surveillent la situation d'heure en heure. Certains craignent de voir leur résidence secondaire complètement détruite.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme ailleurs au Québec, plusieurs profitent de la retraite pour passer les mois les plus froids de l’année plus au sud. La Floride demeure pour ces hivernants, qu’on appelle communément les snowbirds, une destination privilégiée.

« On le suit par la télévision, on le suit par internet » déclare Pierre Desbiens, Saguenéens propriétaire depuis six mois d’une maison à Homestead, une ville de la Floride. « On sait que Key West va être débâti au complet et moi je suis à l'entrée de Key West, donc je sais que ma maison va être débâtie ».

Le retraité avait prévu de partir pour sa résidence hivernale dans cinq semaines. Pour l’instant, le projet est en suspens. Il s’estime tout de même chanceux de vivre la situation à distance, alors que des milliers de personnes doivent faire face à Irma.

Même situation pour Carmen Nadeau, qui devait partir avec ses sœurs pour s’installer pendant trois mois dans une maison louée à Miami, aussi sur la trajectoire de l’ouragan.

« Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ça me brise mes vacances et en plus je suis inquiète aussi pour le secteur là-bas parce que j'ai des amis qui demeurent dans ce secteur-là ».

L'ouragan Irma a fait des dégâts importants dans plusieurs îles des Antilles, laissant derrière lui la dévastation, des milliers de personnes sans foyer et faisant plusieurs victimes. Il devrait toucher la Floride ce week-end.

D’après un reportage de Jessica Blackburn