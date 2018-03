Jean-François Lisée rencontre des intervenants du Lac-Saint-Jean

Il n'y a pas que les premiers ministres canadien et québécois qui se trouvaient dans la région, lundi. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, effectue aussi une tournée du Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce début de semaine.

Avec les représentants de l'Union des producteurs agricoles (UPA), le chef péquiste a abordé des enjeux tels que le financement et les règles environnementales.

Jean-François Lisée, qui était accompagné du député de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, a aussi discuté avec des intervenants du réseau de la santé. Il a été question de la pérennité des soins et du recrutement de chirurgiens à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini.

La téléphonie cellulaire, l'amélioration du réseau ferroviaire et le prolongement du réseau de gaz naturel du Saguenay vers le nord du Lac-Saint-Jean ont aussi été abordés par le chef du Parti québécois.

Jean-François Lisée souhaite favoriser une certaine indépendance des régions dans leur développement.

On va dédier une enveloppe régionale pour les acteurs régionaux. Puis on va leur donner une enveloppe sur plusieurs années et leur donner le droit de gérer leur enveloppe, de décider de leurs priorités.

Jean-François Lisée, chef du Parti québécois