Jean-Pierre Blackburn veut revitaliser le secteur commercial du boulevard René-Lévesque à Jonquière

Le candidat indépendant à la mairie de Saguenay Jean-Pierre Blackburn interpelle Smart Centers, le propriétaire du bâtiment de l'ancien magasin Walmart de l'arrondissement de Jonquière.

S’il est élu en novembre, Jean-Pierre Blackburn s’engage à travailler avec Smart Centers afin de revitaliser ce secteur. Il croit qu’il s’agit d’un endroit stratégique, d’un point de rencontre entre le Lac-Saint-Jean et les trois arrondissements de Saguenay. Il aimerait voir naître plusieurs boutiques dans le coin.

« J’ai l’intention de vous [Smart Centers] tendre la main et de voir comment nous pourrions mettre à contribution cet important actif pour redevenir le puissant levier qu’il aurait dû être pour ce secteur et pour lequel tant d’espoirs et de retombées avaient été envisagés », indique Jean-Pierre Blackburn.

Il compte demander à Promotion Saguenay de l’aider à réaliser ce projet s’il devient maire.

Cette sortie du candidat s’inscrit dans son programme qui vise à donner un nouveau visage commercial aux arrondissements de Jonquière, La Baie et Chicoutimi.

Je dis à la population : "Il n’y a plus un instant à perdre!" Jean-Pierre Blackburn, candidat indépendant à la mairie de Saguenay

Le Walmart de Jonquière a fermé ses portes il y a 12 ans. Le magasin Bureau en gros, qui se trouve tout près et qui attire une certaine clientèle dans le secteur, déménagera dans les prochains mois.

D’après les informations de Rosalie Dumais-Beaulieu