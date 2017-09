Josée Néron veut soutenir davantage les PME

Si elle est élue, la chef de l'Équipe renouveau démocratique (ERD), Josée Néron, compte restructurer Promotion Saguenay en aidant davantage les petites et moyennes entreprises (PME).

La candidate à la mairie estime qu'il serait possible d'utiliser une partie du budget réservé à la publicité de l'organisme municipal pour mettre en place des programmes destinés aux entrepreneurs.

« Promotion Saguenay, ça a deux raisons d’être : le développement économique et le développement touristique, soutient Josée Néron. Ce qu’on veut demander à Promotion Saguenay, c’est réellement de se centrer sur ces deux axes-là par l’intermédiaire de trois grands départements : le tourisme […] le développement économique des grandes entreprises et, ce qu’on pourrait comparer au CLD, l’accompagnement de nos PME. »

L'ERD compte aussi réduire les champs d'activités de Promotion Saguenay en créant des organismes à but non lucratif pour gérer Diffusion Saguenay, les centres-ville, l'aéroport et le volet immigration.