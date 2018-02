Jour de grève dans 23 CPE

Les 600 travailleuses syndiquées de centres de la petite enfance en ont assez de ne pas arriver à une entente sur les horaires de travail et les conditions de vacances.

Les travailleuses ont décidé de mettre en place des piquets de grève pour faire entendre leur mécontentement. Elles prévoient déblayer aussi lundi.

Malgré les deux jours de négociations qui ont eu lieu cette semaine, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre.

Monica Villeneuve, trésorière du syndicat régional, explique que c'est principalement sur le plan des congés, de la liste d'ancienneté ainsi que sur le fractionnement des vacances que les négociations bloquent.

La partie qui touche nos avantages monétaires a été réglée avec le gouvernement avant les Fêtes. Il reste les clauses régionales qui n’ont pas d’incidences monétaires. Monica Villeneuve, trésorière du syndicat régional

Aline Vaillancourt, présidente de l’Association patronale des CPE du Saguenay-Lac-Saint-Jean, précise de son côté avoir demandé le statuquo au syndicat, mais sans succès.

« On a accepté de retirer nos demandes patronales et on a demandé au syndicat de retirer leurs demandes. Il n’a pas accepté et maintient la banque de congés attribuable à du personnel sur appel et une deuxième semaine de vacances fractionnable. »

Mme Vaillancourt précise qu'actuellement il est difficile pour les CPE de recruter de personnel spécialisé.

« Notre intérêt c’est de ne pas ajouter des congés supplémentaires à du personnel qui ne travaille pas à temps plein, parce qu’il faut comprendre que le personnel sur appel il est embauché pour remplacer le personnel temps plein », ajoute la présidente de l'association patronale.

Vers une grève illimitée?

Les travailleuses pourraient décider de pousser les moyens de pression plus loin la semaine prochaine en assemblée générale, où elles se prononceront sur la possibilité d’une grève illimitée.

« On est prête à se rendre jusque-là. Après 35 mois on a été assez patientes. Il nous reste un dernier moyen ultime et c’est celui-là », explique Monica Villeneuve, trésorière du syndicat régional.

Les éducatrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont les seules à débrayer ces jours-ci, puisque les négociations se déroulent au niveau régional.