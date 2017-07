L’Anse-Saint-Jean développe une application pour les touristes

Certaines municipalités sont prises d'assaut pendant la période estivale. C'est le cas de L'Anse-Saint-Jean au Saguenay qui accueille de nombreux touristes internationaux. Constatant que plusieurs d'entre eux avaient de la difficulté à se trouver un logis, la municipalité répertorie actuellement tous les hébergements afin de lancer une application numérique qui pourra les aider dans la planification de leur séjour.

« Au lieu de faire une série de téléphones ou avoir de la difficulté à trouver les endroits où on peut s'héberger et bien là ça va devenir extrêmement facile. C'est sans frais pour les clients et c'est sans frais pour les hébergeurs. », explique le directeur du développement du Mont-Édouard, Roger Dallaire.

Une seule condition : les hôtes qui souhaitent s'inscrire devront être en règle avec la corporation de l'industrie touristique du Québec.

Moi je peux dire que l'an passé, il y a des gens qui dormaient dans leur auto parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'hébergement. Roger Dallaire, directeur du développement du Mont-Édouard

Le propriétaire de l’Auberge des Cévennes croit que l’application est devenue nécessaire. Samedi, Mario Dufour a refusé une dizaine de clients. Il a tenté de les diriger vers un bon endroit, ce qui est plutôt difficile lorsque tout n’est pas tout répertorié.

En plus, l’application permettra aux touristes de voir en temps réel les logis disponibles.

Déjà, le maire de L’Anse-Saint-Jean pense étendre le projet aux autres municipalités du Bas-Saguenay.

« On a quand même des frais qu'on voudrait partager aussi, certains coûts. Mais, évidemment, si les municipalités ou encore les entreprises touristiques d'hébergement sont intéressées, l'offre est sur la table! », de conclure Lucien Martel.

Cette plateforme pourrait être disponible dès la fin de la saison estivale.

D’après le reportage de Sarah Pedneault