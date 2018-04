L’Évènement culturel : 200 joueurs pour 25 ans d’impro à Jonquière

Près de 200 joueurs d'improvisation juniors et seniors ont participé au 25e Événement culturel cette fin de semaine au Patro de Jonquière. La compétition provinciale n'a pas pris une ride depuis sa création.

Certains joueurs des premières années sont toujours là. C’est le cas de Dominique Dufour des Zigzorniff's, une équipe senior.

« Nous, après ça, on est passé senior, on est devenus des adultes et on a continué à se réunir une fois de temps en temps avec nos amis, une fois par année, du monde qui sont partout à travers la province et on joue ici à l'Évènement culturel, c'est le seul tournoi qu'on fait », raconte-t-il.

Sa passion, il l’a transmise à son fils. Émile joue dans les Zigzorniff's junior.

« Ça nous permet de nous exprimer, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, de se trouver quelqu'un d'autre de faire des personnages et de penser qu'on est quelqu'un d'autre », affirme Émile Dufour.

8 équipes juniors et 16 équipes seniors ont pris part à l'événement cette fin de semaine.

La compétition est aussi l'occasion pour les plus jeunes de voir des joueurs d'expérience en action. Cette grande famille d’improvisateurs se donne rendez-vous l'an prochain, encore une fois au Patro de Jonquière.

D’après le reportage de Claude Bouchard