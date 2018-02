L’ex-maire Jean Tremblay vedette d’un jeu d’évasion

L'entreprise de divertissement l'Escaparium, spécialisée dans les jeux de rôles, s'associe à l'ancien maire de Saguenay pour son nouveau scénario.

Pour l’occasion, Jean Tremblay devient la victime d'un meurtre.

L'enjeu consiste à découvrir les preuves permettant d'incriminer le coupable.

« Quand nous avons ouvert, notre optique était d’avoir quelque chose qui faisait plus régional. L’idée nous est venue en parlant du troisième scénario et c’est là qu’on a pensé amener une personnalité publique », a expliqué Nicolas Gagnon, propriétaire d’Escaparium Saguenay.

C’est un peu un vent de folie qu’on a eu quand on s’est dit : “pourquoi on n’amènerait pas l’ancien maire de Saguenay? Nicolas Gagnon, propriétaire d'Escaparium Saguenay

Une idée à laquelle Jean Tremblay a accepté de participer avec plaisir.

« Alors moi je me suis dit que ce sont des jeunes dans la région et partent quelque chose. Je peux les aider et je trouvais ça amusant. C’est léger, c’est agréable. Ça fait différent des jeux vidéos », a expliqué l’ancien maire de Saguenay.

Il s'agit du troisième scénario conçu pour la franchise saguenéenne de la chaîne de divertissement, qui a voulu ainsi faire un clin d'oeil à la région où elle est implantée depuis septembre.