L’exploitation pétrolière interdite dans les eaux de la région

Le lac Saint-Jean et le Saguenay font partie des 13 lacs et cours d'eau navigables du Québec où l'exploitation pétrolière et les activités de forages seront interdites.

Le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, et la ministre de l'Environnement, Isabelle Mélançon, ont annoncé des modifications à la loi sur les hydrocarbures afin de mieux encadrer ces pratiques.

Québec instaure aussi une zone de protection additionnelle d'un kilomètre autour des municipalités interdites à tout forage.

Au Lac-Saint-Jean, il y a quelques années, les mines J.A.G., une entreprise de Montréal, a investi plus de 600 000 $ dans des travaux d'exploration entre Métabetchouan et Saint-Méthode.

Les plus grosses quantités d'hydrocarbures se situaient dans le secteur de Mashteuiatsh.