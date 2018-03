L’industrie vestimentaire de père en fils

Comme quoi, les étoiles finissent souvent par s'aligner, l'ancien propriétaire des boutiques Le Cirque, Kamel Zrig, a finalement trouvé de la relève pour son entreprise.

Son fils, Youcef, pilote d’hélicoptère a décidé de faire un virage vers l’industrie du commerce au détail pour assurer l’avenir des trois magasins de Dolbeau, Alma et Jonquière.

Je suis guide de chasse et de pêche dans le Nord-du-Québec et avec la fermeture de la chasse au caribou, là, ça devenait plus difficile de faire mon année au complet et là, à partir de là, j'ai commencé à penser à mon avenir.

Youcef Zrig, propriétaire de boutiques Le Cirque