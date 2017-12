L'UPAC enquête sur la CS des Rives-du-Saguenay

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) enquête sur la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Des enquêteurs de l'UPAC ont rencontré des cadres de la commission scolaire, lundi, au siège social de l'établissement, rue Jacques-Cartier dans l’arrondissement de Chicoutimi à Saguenay.

Selon la présidente de la commission scolaire, Liz S. Gagné, il s'agirait d'un complément de l’enquête qui est en cours depuis le mois d’octobre au ministère de l'Éducation.

Les vérifications résultent des relations tendues entre la direction de la commission scolaire et les commissaires.

Le ministère doit clarifier les rôles et les responsabilités de chacun en plus de scruter les pratiques de gouvernance et de gestion à la commission scolaire.

Pour sa part, la présidente, Liz S. Gagné, affirme qu’elle n'a pas été rencontrée par l'UPAC.

C’est déjà pas facile pour les gens, le climat est difficile, mais si ça permet d’améliorer les choses, tant mieux. Liz S. Gagné, présidente de la CS des Rives-du-Saguenay

Absences à la direction

Par ailleurs, le congé de maladie de la directrice générale Chantale Cyr, qui devait prendre fin au début du mois, a été prolongé jusqu'à la fin décembre.

La responsable des communications, Hélène Aubin, est également en congé maladie depuis plusieurs semaines.