L’UQAC s'attaque au harcèlement sexuel

Les cas de harcèlement sexuel et d'agressions n'épargnent pas l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Pour sensibiliser la communauté universitaire à cette réalité, l'université et son association étudiante (MAGE-UQAC) lancent une campagne vidéo.

Près de 35 % de la communauté universitaire à l’UQAC se dit victime de harcèlement, révèle une enquête récente sur la sexualité, la sécurité et les interactions en milieu universitaire, réalisée par le MAGE-UQAC.

Mais les actions se multiplient pour changer la situation, notamment avec cette campagne vidéo.

« Le consentement en fait c'est un oui catégorique. On fait porter la responsabilité de l'agression sur le dos de la victime parce que c'est tellement facile. "Qu'est-ce qu'elle portait? Est-ce qu'elle a essayé de nous tenter?" À un certain point, la société se ferme les yeux », peut-on entendre dans la vidéo pour contrer les violences à caractère sexuel où témoignent étudiants et membres du personnel de l’UQAC.

Toute personne qui se sent lésée, qui vit une situation que ce soit de harcèlement, que ce soit de violence, que ce soit psychologique, peut venir nous voir. Marie-Josée Dupéré, parajuriste

Les partys d'université sont un terreau fertile aux dérapages. Environ 50 % des agressions sexuelles impliquent une consommation d'alcool.

« Des gens qui vont avoir tendance à avoir des manques de respect, ou qui vont être plus agressifs, des fois ça va augmenter en état d'intoxication. Ça ne justifie aucunement une violence à caractère sexuel, mais dans un contexte d'alcool, dans un contexte de party, on sait qu'il y en a plus », fait remarquer Isabelle Laforest, sexologue.

L'université a pris les grands moyens en ciblant le Baruqac et les soirées festives. Les agents de sécurité sont plus nombreux et il y a des intervenants pour agir en cas de problème.

Depuis l'automne, l'université utilise la méthode Angelot, un cocktail à commander qui agit comme un signal de détresse.

La personne va seulement aller au bar se commander un Angelot et on va l'amener dans un endroit sécuritaire. On va lui amener l'aide nécessaire. Ça peut être un taxi, une intervention, la police dans certains cas. David Girard, vice-président aux affaires étudiantes, MAGE-UQAC

En six mois, la méthode Angelot n’a pas encore été sollicitée.

« On pense que c'est bon signe. Mais on ne se ferme pas les yeux non plus à savoir : "est-ce que ça ne se passe pas au Baruqac?" On sait que probablement qu'il y a des problèmes », souligne David Girard.

Draguer, flirter, cruiser, c'est tout à fait normal et agréable par le fait même. Isabelle Laforest, sexologue

Sans tomber dans la paranoïa, la campagne « Sans Oui, c'est Non » vise surtout à éduquer la population à la notion de consentement, un peu à l'image d’une partie de ping-pong.

« On lance la balle et elle revient. Si elle ne revient jamais, ben là ça peut devenir du harcèlement. », ajoute Isabelle Laforest.

D'après le reportage de Priscilla PLamondon-Lalancette