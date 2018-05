La Baie accueille son premier bateau de croisière de l’année

La saison des croisières est officiellement lancée à Saguenay. Le premier navire de l'année est arrivé au quai d'escale de La Baie samedi après-midi. Les passagers du MS Marina ont été accueillis par les comédiens de la Fabuleuse.

Un texte de Mélissa Savoie-Soulières et Roxanne Simard

Près de 1300 touristes et 800 membres d'équipage étaient à bord.

C'est le meilleur jusqu'ici de toutes les villes que nous avons visitées. Frankie Glickma, croisiéristes qui habite à Victoria en Colombie-Britannique.

Les commerçants de Saguenay avaient d'ailleurs mis les bouchées doubles afin d'être prêts à accueillir les premiers touristes.

« On se prépare en faisant beaucoup de production, en faisant les motifs populaires auprès des croisiéristes. Je fais des sachets avec le nom Saguenay dessus, je vais m'assurer d'avoir tous les linges à vaisselle avec les recettes typiques comme la tourtière, la tarte aux bleuets et les animaux d'ici », explique Mélanie Morin, propriétaire de la boutique À moi de moi.

La propriétaire précise d'ailleurs que c'est le développement de l'industrie des croisières qui lui a permis de revenir s'établir dans sa région il y a quelques années.

Le navire, de la ligne de croisière Oceania Cruises, est arrivé de Tadoussac et se rendra ensuite à Québec.

À bord, une délégation de neuf personnes de l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon était même venue s'inspirer du savoir-faire de Saguenay.

« On a quinze bateaux qui s'arrêtent par an sur l'archipel, mais là, l'objectif politique partagé par tous les acteurs, c'est de développer ce business et en particulier de devenir la 10e escale du Saint-Laurent », explique Thierry Devimeux, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une saison bien occupée

Cette année, la saison s'annonce très achalandée : 63 escales sont prévues au quai des croisières de La Baie.

À l'automne, des bateaux d'exception seront à l'honneur. Il faut dire que La Baie accueillera pour la première fois le navire Disney Magic de la Disney Cruise Line les 24 et 29 septembre.

Le majestueux Queen Mary 2 sera quant à lui de retour dans la région au début du mois d’octobre.

La saison se terminera le 1er novembre avec le Silversea Cruises.