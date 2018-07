La Croix de Sainte-Anne fermée jusqu’à l’automne

La Croix de Sainte-Anne à Chicoutimi-Nord sera interdite d'accès jusqu'au mois d'octobre, afin de permettre la réfection des garde-fous qui entourent le site.

Les travaux évalués à 450 000 $ étaient nécessaires, selon la Ville de Saguenay, et ce, même s'ils privent les touristes et les citoyens d'un des plus beaux points de vue sur Chicoutimi.

Cependant, le site sera exceptionnellement accessible pendant une courte période à l'occasion de la neuvaine de Sainte-Anne, qui se déroule du 17 au 26 juillet.

« Pour permettre aux gens de suivre la profession pour la neuvaine de Sainte-Anne, les travaux seront interrompus. On va faire une zone de sécurité pour permettre aux gens d’accéder à un certain secteur et les gens vont pouvoir profiter des fêtes de la neuvaine comme c’était prévu », explique Marie-Hélène Lafrance, agente de communication à la Ville de Saguenay.