La Décolletée brassée spécialement pour l’hôpital de Jonquière

Le Fonds de dotation santé Jonquière lance une campagne de financement pour le moins originale.

Un texte de Mireille Chayer

Il s'est associé à la microbrasserie l'Hopéra pour créer une bière baptisée la Décolletée.

L'argent amassé contribuera à l'achat d'un mammographe puisque celui qui est utilisé présentement à l’hôpital de Jonquière arrive au bout de sa vie utile. Le Fonds doit dénicher au total 250 000 $ pour le remplacer. La bière permettra d'amasser une partie de ce montant.

« C’est une campagne que nous avons chez nous, tout au long de l’année. On va relier nos activités à cet objectif et puis l’Hopéra fait sa part en termes d’implication sociale en offrant sa bière à la population. Donc, c’est une façon de nous encourager qu’on apprécie grandement », assure la directrice générale du Fonds de dotation, Sandra Lévesque.

Gingembre, cannelle, cardamome : le choix des ingrédients qui composent la bière belge légèrement épicée n’a pas été laissé au hasard. Ils ont été sélectionnés avec soin pour leurs vertus anticancérigènes et antioxydantes.

« On voulait une petite bière très estivale. Le soleil arrive, donc on voulait une bière très rafraîchissante. On voulait aussi ce côté épicé pis surtout montrer que la bière, ça peut être partiellement bon pour la santé [...] On allait vraiment sur quelque chose d’un peu bénéfique et les bénéfices seront aussi pour le mammographe, évidemment », indique le directeur général de l’Hopéra, Vladimir Antonoff.

Les responsables de la campagne espèrent être en mesure de livrer le nouveau mammographe de l'hôpital de Jonquière d'ici janvier 2019.